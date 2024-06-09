الحبس لرجل أمن “مزيف” متخصص في النصب على الأستاذات بأقاليم سوس

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، قبل يومين ، رجل أمن مزيف متخصص في النصب على الأستاذات من خلال النصب عليهن في مبالغ مالية مهمة.

كما قضت المحكمة ذاتها بأداء المتهم غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وتعويض مادي للضحايا، 10 آلاف درهم لأستاذة، وخمسة ألاف درهم لأستاذتين.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن أكادير، قد تمكنت من وضع حد لنشاط هذا الشخص الذي ينتحل صفة رجل أمن ويستهدف “الأستاذات”، بكل من المديريات الإقليمية لأكادير إذاوتنان وإنزكان آيت ملول و تارودانت.

و ذكرت مصادر مطلعة، بأن الموقوف كان ينصب على الأستاذات في مبالغ مالية، إذ كان يوهم ضحاياه بأنه رجل أمن تابع لولاية أمن أكادير، وأنه بحاجة لمبلغ مالي بسبب مشكل أصاب حسابه البنكي وبطاقته البنكية، على أساس أنه سيقوم بإرجاع المبلغ بمجرد حل المشكل، حيث يستعين برسالة هاتفية مزورة لإقناعهن بصحة روايته، ليقعن في فخه قبل أن يكتشفن بأنهن تعرضن للنصب من طرف هذا الشخص.

هذا، و مباشرة بعد فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، تم نصب كمين له، حيث نصبته له إحدى الضحايا التي نصب عليها في مبلغ 2500 درهم، قبل أن يعود مرة أخرى بعد أسبوع محاولا النصب عليها في نفس المبلغ بدعوى حاجته إليه لمرض والدته، لتطلب منه الأستاذة الضحية ملاقاته بمركز تجاري معروف، ليحضر بالفعل قبل أن يهرب بعدما كشف بأن الضحية استدرجته محاولة الإيقاع به، لكن كاميرات المراقبة رصدته، حيث حضرت عناصر الشرطة لعين المكان وتمت الاستعانة بالمقاطع المصورة ليتم الإطاحة به بعد ذلك، و اعتقاله.