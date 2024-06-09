أزمة طلبة الطب ..”جموع” عامة و “اقتراع” لتحديد المصير

هبة بريس / ع عياش

قررت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، توسيع التشاور للحسم في مقترحات الوساطة الحكومية.

جاء ذلك في إعلان سطرته اللجنة اعلاه وقالت انها ستنظم ” جموع عامة إخبارية وطنية، ابتداء من يوم غد الاثنين، من أجل تقاسم نتائج مقترحات الوساطة الحكومية”.

وحول التفاصيل يتضح أن هذه الجموع العامة ستكون متبوعة بيوم اقتراع وطني، الثلاثاء 11 يونيو 2024، من أجل توفير مهلة كافية للتفكير، وذلك بجميع كليات الطب والصيدلة العمومية بالمغرب تمهيدا للحسم في المقترح الحكومي لحل الأزمة

وكان رئيس الحكومة قد أشار أن التكوين في مجال الطب يعد من أولى الأولويات ضمن مشروع الدولة الاجتماعية كما يسعى إلى ذلك الملك محمد السادس.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة تزامنا والإشكال العويص ، إنه تم القيام بعمل كبير خلال الأسابيع الماضية في هذا الصدد.

وشدد على أن هناك رؤية واضحة للمضي قدما وبشكل إيجابي في مسار الإصلاح، من أجل توفير كافة الوسائل والإمكانات وتهيئة الظروف المواتية لطلبة الطب والصيدلة لمتابعة دراساتهم، لتحقيق النجاح المنشود وتكوين أطباء المستقبل وإرساء طب في المستوى المطلوب

تصريحات رئيس الحكومة التقطها الطلبة بشكل ايجابي وهو ماحصل حينما بدأت ردود الفعل من كلا الطرفين تلين وقابلة للتفاوض