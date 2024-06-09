مباراة المغرب – الكونغو برازافيل .. انطلاق بيع التذاكر

هبة بريس / رياضة

تنهي اللجنة المنظمة التابعة لاتحاد الكونغو برازافيل لكرة القدم ان المباراة التي ستجمع بين منتخب الكونغو برازفيل والمنتخب الوطني، أن عملية بيع تذاكر المقابلة التي ستجرى يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 بالملعب الكبير بمدينة أكادير؛ ستنطلق ابتداء من يوم .السبت 8 يونيو 2024 ، بداية من الساعة 11 والنصف ليلا عبر المنصة الرسمية لبيع التذاكر.

ويمكن سحب هذه التذاكر بداية من يوم الاحد 9 يونيو 2024 بالمدن التالية :

– مدينة أكادير ونواحيها:

• الملعب البلدي الدشيرة؛

• الملعب البلدي أيت ملول؛

• المركز الثقافي بيزيكا / حي المحمدي؛

• الملعب البلدي بنسركاو؛

• ملعب تيكيوين؛

– مدينة الدار البيضاء:

• القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس؛

– مدينة الرباط:

• قاعة ابن ياسين؛

– مدينة مراكش:

• ملعب الحارثي؛

وستفتح الشبابيك وفق التوقيت التالي:

– من الساعة 9 صباحا إلى الواحدة بعد الزوال؛

– من الساعة الثانية والنصف زوالا إلى السابعة ليلا؛

وحددت اللجنة المنظمة أثمنة بيع التذاكر:

* الدرجة الأولى: 150 درهم.

* الدرجة الثانية: 80 درهم.

* الدرجة الثالثة: 50 درهم.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند الشبابيك”، بالإضافة إلى وصل تأكيد البيع عند سحب التذاكر المقتناة عن طريق الأنترنيت.