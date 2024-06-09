أمن الرشيدية يعتقل شخصين بحوزتهما 1214 قرص مخدر

2024-06-09 / 13:33
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تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالرشيدية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة 7 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و39 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الرشيدية، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتي أجرة كانا يتوليان قيادتهما، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 1214 قرص مخدر من نوع إكستازي وزيبام.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف شخص ثالث يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم إخضاع الموقوفين الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

وتندرج هذه القضية في سياق العمليات الأمنية المتواصلة التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من أجل مكافحة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية التي تشكل خطرا على الصحة العامة.

2024-06-09 / 13:33
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