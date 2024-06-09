إسرائيل.. عجز الميزانية يبلغ 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره عشرة مليارات شيقل (2.7 مليار دولار) في مايو، مشيرة إلى ارتفاع الإنفاق نتيجة للحرب التي تخوضها مع حركة حماس في غزة.

وعلى مدى الأشهر الاثني عشر السابقة، ارتفع العجز إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مايو مقابل سبعة في أبريل، متجاوزا الهدف البالغ 6.6 في المئة لعام 2024 بأكمله. وبلغ الإنفاق على الحرب، التي بدأت في أكتوبر الماضي 70 مليار شيقل.

ومع ذلك، قفزت إيرادات الضرائب في مايو 19.3 في المئة. وارتفع الدخل من الضرائب 0.3 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024. وقالت الوزارة إنه بسبب عطلة عيد الفصح في أبريل، تم تحويل قرابة خمسة مليارات شيقل من مدفوعات الضرائب إلى مايو.