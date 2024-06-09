بن عبد الله : يأكد دعمه للقضية الفلسطينية و يشيد بقضيته الصحراء الوطنية و ينتقد اداء الحكومة

2024-06-09 / 13:14
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2024-06-09 / 13:14
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