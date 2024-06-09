وفاة الأمين العام لـ “مراسلون بلا حدود

توفي السبت الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار، عن عمر يناهز 53 عاما، وفق ما أعلنت المنظمة في بيان، المعروفة بالدفاع الصحافيين عبر العالم، ومقرها في باريس.

وقبل توليه رئاسة مراسلون بلا حدود، ترأس كريستوف ديلوار مدرسة الصحافة سي أف جي من عام 2008 إلى عام 2012. وقبل ذلك، عمل في مجلة “لو بوان” من عام 1998 إلى عام 2007، في قسمي المجتمع والسياسة كمراسل تحقيق. وفي السابق، عمل أيضا في القنوات التلفزيونية أ رتي وتي أف 1.

ومنذ 2002، تنشر المنظمة غير الحكومية تقريرا سنويا عن الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في 180 دولة. ويعتبر هذا التصنيف العالمي لحرية الصحافة مرجعا للعديد من وسائل الإعلام والعديد من المؤسسات الدولية.