البرق يقتل عنصرين من حرس الحدود في أذربيجان

2024-06-09 / 12:30
0

هبة بريس / وكالات

لقي جنديان من حرس الحدود الأذربيجاني مصرعهما اليوم الأحد نتيجة صاعقة برق.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المكتب الصحفي لحرس الحدود الأذربيجاني قوله: “لقي الرائد باخيش باخيشلي والجندي علي ناغييف مصرعهما بسبب صاعقة أثناء قيامهما بواجبهما في حماية الحدود في مناطقة عمل مفرزة الحدود “لانكاران” التابعة لقوات حرس الحدود”.

وعبر المكتب عن تعازيه لأقرباء الضحيتين.

وأفادت صحيفة “إيدنيس” الإخبارية في بداية يونيو الجاري نقلا عن سلطات مدينة ليبيريتش شمال غربي التشيك بتعرض أكثر من 10 أشخاص بينهم أطفال للإصابة بسبب صاعقة برق.

المصدر: سبوتنيك

2024-06-09 / 12:30
0

مقالات ذات صلة

بتهمة “سرقة أحذية من مسجد”.. الكويت ترحّل مصريا من…

2024-06-09 / 10:00

بدء التصويت في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي

2024-06-09 / 09:46

وزير الخارجية البريطاني يقع ضحية اتصال مخادع عبر الفيديو

2024-06-08 / 23:26

كوريا الشمالية تستأنف إطلاق “بالونات القمامة” على كوريا الجنوبية

2024-06-08 / 19:09

فضيحة وارتباك ..الجزائر تنهي مهام سفيرها لدى القاهرة بعد…

2024-06-08 / 18:55

مرشحة تبلغ من العمر 9 سنوات تجتاز امتحانات البكالوريا…

2024-06-08 / 18:22

حماس: مازلنا نحتفظ بالعدد الأكبر من الرهائن

2024-06-08 / 17:13

”صفحة الفرشة ”في مرمى سهام المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة

2024-06-08 / 15:37

إسرائيل تعلن تحرير 4 رهائن في قطاع غزة

2024-06-08 / 13:40

رئيسة الوزراء الدنماركية “تتعرض للضرب” على يد رجل

2024-06-07 / 23:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى