سيدي افني : نفوق أسراب من سمك ” لانشوبا ” يستنفر المصالح المختصة ( صورة )

2024-06-09 / 11:38
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شهد شاطئ الكزيرة باقليم سيدي افني، يوم امس السبت 8 يونيو الجاري، حالة استنفار من طرف السلطات الصحية والمحلية، بعد نفوق أسراب من سمك ” لانشوبا”بشكل مفاجئ.

ووفق ما تم استخلاصه من التحريات الأولى من طرف الأجهزة المختصة ، والتي استبعدت فرضية وجود ثلوث بيئي ، بل رجحت ان تكون هذه الكمية من السمك النافق ،ناتج عن الصيد الغير القانوني من طرف بعض المراكب، ما يدفعها إلى التخلص منها خصوصا مع استحالة إدخالها إلى ميناء سيدي إفني.

كما ان اسعار بيع سمك ” لانشوبا ” قد تراجعت بشكل كبير، حتى وصل سعرها في بعض نقط البيع بالتقسيط الى 3 دراهم للكلغ الواحد، وهو ما يعني ان البيع بالجملة قد يكون بنصف درهم .

بعض البحارة من التجربة الكبيرة في المجال يعتقدون ان هذا النوع من الأسماك عادة ما يتحرك على شكل أسراب ، قد يكون نزوحه نحو الشاطئ نتيجة فراره من الأسماك المفترسة البحرية كالدلافين و التونة.

هذا، و يبقى تدخل الجهات المختصة لازما لفتح تحقيق في الموضوع، و إظهار نتائجه الرأي العام، فضلا عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التداعيات الايكولوجية لهذه الظاهرة.

2024-06-09 / 11:38
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