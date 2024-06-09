“مان يونايتد” يرغب في ضم المغربي النصيري

أبدى مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمامه بخدمات الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني، في أفق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، رودي غاليتي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، أن النادي الإنجليزي يستعد لإرسال عرض يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، لإشبيلية من أجل الحصول على خدمات المهاجم المغربي البالغ من العمر 26 سنة.

وأضاف المصدر ذاته: “يوسف النصيري أعطى موافقته من أجل الانتقال إلى صفوف فريق “الشياطين الحمر”.

جدير بالذكر أن عقد يوسف النصيري مع نادي إشبيلية الإسباني يمتد إلى غاية شهر يونيو من سنة 2025.