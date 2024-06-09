بتهمة “سرقة أحذية من مسجد”.. الكويت ترحّل مصريا من البلاد

2024-06-09 / 10:00
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أصدرت السلطات الكويتية قرارا بإبعاد مقيم من الجنسية المصرية بعد ضبطه بالجرم المشهود وهو يقوم بسرقة أحذية من داخل مسجد.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن عناصر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية قاموا بـ”ضبط سارق الأحذية من مسجد في منطقة السالمية”.

وقالت الوزارة إن السارق هو “شخص من الجالية المصرية ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي ويتضمن قيامه بسرقة الأحذية”

وأضافت “تم إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه تمهيدا لإبعاده عن البلاد”.

2024-06-09 / 10:00
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