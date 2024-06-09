طقس الأحد ..اجواء مشمسة في كل ربوع المملكة

2024-06-09 / 09:02
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هبة بريس – الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا مرفوقة بأمطار جد خفيفة محليا فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى وشمال غرب الأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية خلال الصباح بالسايس وبالسواحل الوسطى والجنوبية، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا شمال الأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وستكون ما بين 14 و 20 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد انخفاضا بكل من جنوب المنطقة الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية.

2024-06-09 / 09:02
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