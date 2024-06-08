سؤال في الامتحان الجهوي للتربية الإسلامية يثير الجدل بسبب تطرقه لموضوع “العلاقات الرضائية “
أثار سؤال في الامتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية بجهة درعة تافيلالت ،جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطرقه لموضوع “العلاقات الرضائية “.
وجاء في سؤال مادة التربية الإسلامية في جهوي درعة تافيلالت مايلي :”دعا نوفل في تعليقه على تدوينة مراد إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليديا للعلاقة بين الرجل والمرأة، وتعويضه بالعلاقات الرضائية
بين الجنسين أكتب فقرة من أربعة أسطر تناقش فيها دعوة نوفل مبينا موقفك منها ..”
وانقسم رواد الفضاء الازرق الى فريقين منهم من رأى أن صيغة السؤال كانت غير موفقة فيما عارض آخرون الرأي الأول معتبربن أن السؤال لايحمل بين طياته رسائل غير جر المتعلم نحو المناقشة وابداء الراي وتقديم الحجاج الضرورية .
4 تعليقات
يجب محاكمة من وضع هذا السؤال و من وافق عليه و يجب طرد وزير التعليم إن اقتضى الأمر لأن مثل هذه التفاهات تجعلنا أضحوكة كؤلائك الجيران الفاقدين للأهلية..
إنه ليس مجرد سؤال إنه بداية المصيبة
لأن كثير من الناس لم يسمع بالعلاقة الرضائية لأن من وضع السؤال ليس غبيا بل أراد بدأ دوران عجلة العلاق الرضائية وتغيير مفهوم العلاقة الزوجية
نحت نعلم جيدا ان المؤامرة على الإسلام والمسلمين تأتي من يمثلونه ويسهرون على ازالته
ولا كن يجب تحمل المسؤولية عندنا يفقد الشعب صبره او من أراد كلمة الحق تلفق له تهمة .المغرب دولة إسلامية حارب أجدادنا من أجل هذا ولا يمكن التخلي عنه ومن أراد اشياء أخرى فما عليه إلا أن يختار مكان آخر وهو حر .
الزواج هو ميثاق تراضٍ وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرّة برعاية الزوجين