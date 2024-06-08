سؤال في الامتحان الجهوي للتربية الإسلامية يثير الجدل بسبب تطرقه لموضوع “العلاقات الرضائية “

أثار سؤال في الامتحان الجهوي لمادة التربية الإسلامية بجهة درعة تافيلالت ،جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تطرقه لموضوع “العلاقات الرضائية “.

وجاء في سؤال مادة التربية الإسلامية في جهوي درعة تافيلالت مايلي :”دعا نوفل في تعليقه على تدوينة مراد إلى تجاوز مفهوم الزواج باعتباره ميثاقا تقليديا للعلاقة بين الرجل والمرأة، وتعويضه بالعلاقات الرضائية

بين الجنسين أكتب فقرة من أربعة أسطر تناقش فيها دعوة نوفل مبينا موقفك منها ..”

وانقسم رواد الفضاء الازرق الى فريقين منهم من رأى أن صيغة السؤال كانت غير موفقة فيما عارض آخرون الرأي الأول معتبربن أن السؤال لايحمل بين طياته رسائل غير جر المتعلم نحو المناقشة وابداء الراي وتقديم الحجاج الضرورية .