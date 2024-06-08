جـ..ـثة أستاذ متقاعد تستنفر سلطات القصر الكبير

عثر اليوم السبت 8 يونيو الجاري على جثة شخص داخل منزله بحي المرس بالمدينة القديمة بالقصر الكبير.

وقالت مصادر محلية إن رائحة كريهة منبعثة من داخل المنزل دفعت بالجيران الى اخطار السلطات الأمنية التي حضرت الى عين المكان وقامت باقتحام المنزل ليتم العثور على جثة رجل في الستينات من العمر .

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأستاذ متعاقد، مطلق ويعيش بمفرده بالمنزل حيث تم نقل جثته الى مستودع الأموات في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة .