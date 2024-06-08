جـ..ـثة أستاذ متقاعد تستنفر سلطات القصر الكبير
عثر اليوم السبت 8 يونيو الجاري على جثة شخص داخل منزله بحي المرس بالمدينة القديمة بالقصر الكبير.
وقالت مصادر محلية إن رائحة كريهة منبعثة من داخل المنزل دفعت بالجيران الى اخطار السلطات الأمنية التي حضرت الى عين المكان وقامت باقتحام المنزل ليتم العثور على جثة رجل في الستينات من العمر .
وأضافت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بأستاذ متعاقد، مطلق ويعيش بمفرده بالمنزل حيث تم نقل جثته الى مستودع الأموات في وقت فتحت فيه المصالح الأمنية تحقيقا في الواقعة .
10 تعليقات
ربي يرحمو
إن الله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له
ربي يرحموا ان شاء الله
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
إنا لله وإنا إليه راجعون