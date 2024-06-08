سيدات مجد طنجة يحرزن كأس العرش على حساب الكوكب المراكشي

توج فريق مجد طنجة بلقب كأس العرش لكرة السلة-سيدات، برسم الموسم الرياضي 2023-2024، عقب تفوقه على فريق الكوكب المراكشي بحصة 63 مقابل 54، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم السبت، بقاعة ابن ياسين بالرباط.

وعرفت المباراة النهائية هيمنة الفريق الطنجي على جل أطوارها، وذلك في أجواء حماسية لجمهوري الفريقين.

وكان فريق مجد طنجة فاز في مباراتي نصف النهاية على فريق مغرب أتلتيك تطوان بحصة 82 مقابل 58 ذهابا، و 51 مقابل 46 إيابا.

أما فريق الكوكب المراكشي فبلغ النهاية عقب تفوقه في نصف النهاية على فريق الاتحاد الرياضي الطنجي بحصة 67 مقابل 56 ذهابا، وإيابا 68 مقابل 61.

يذكر أن المباراة النهائية الخاصة بالذكور ، ستجرى في وقت لاحق من مساء اليوم وستجمع بين فريقي المغرب الفاسي والجمعية الرياضية السلاوية.