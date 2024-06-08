سيدات مجد طنجة يحرزن كأس العرش على حساب الكوكب المراكشي

2024-06-08 / 20:14
0

توج فريق مجد طنجة بلقب كأس العرش لكرة السلة-سيدات، برسم الموسم الرياضي 2023-2024، عقب تفوقه على فريق الكوكب المراكشي بحصة 63 مقابل 54، في المباراة النهائية التي جمعتهما، اليوم السبت، بقاعة ابن ياسين بالرباط.

وعرفت المباراة النهائية هيمنة الفريق الطنجي على جل أطوارها، وذلك في أجواء حماسية لجمهوري الفريقين.

وكان فريق مجد طنجة فاز في مباراتي نصف النهاية على فريق مغرب أتلتيك تطوان بحصة 82 مقابل 58 ذهابا، و 51 مقابل 46 إيابا.

أما فريق الكوكب المراكشي فبلغ النهاية عقب تفوقه في نصف النهاية على فريق الاتحاد الرياضي الطنجي بحصة 67 مقابل 56 ذهابا، وإيابا 68 مقابل 61.

يذكر أن المباراة النهائية الخاصة بالذكور ، ستجرى في وقت لاحق من مساء اليوم وستجمع بين فريقي المغرب الفاسي والجمعية الرياضية السلاوية.

2024-06-08 / 20:14
0

مقالات ذات صلة

أشرف حكيمي أعلى اللاعبين قيمة سوقية عربيا ونايف أكرد…

2024-06-08 / 13:02

انتصار غير مقنع للأسود …وازمة مستودع الملابس

2024-06-07 / 22:54

المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويعزز صدارته في تصفيات…

2024-06-07 / 22:21

مدرب إسبانيا يستبعد نجم برشلونة من قائمة “يورو 2024

2024-06-07 / 22:03

طواف المغرب للدراجات 2024: المغربي أسامة خافي يفوز بالمرحلة…

2024-06-07 / 20:09
بنزيما مرشح للعودة إلى ريال مدريد

بنزيمة يتوقع ملاقاة الجزائر للمغرب في نهائي كأس أفريقيا

2024-06-07 / 19:17
تقارير.. مبابي يوقع على عقد انضمامه لريال مدريد

نجم سان جيرمان السابق يهاجم مبابي ويتهمه بـ”الخيانة

2024-06-07 / 18:29

مستجدات ملعب “الحلبة” بالرباط.. الأشغال تتسارع و التسليم مارس…

2024-06-07 / 11:14

رسميا.. إجراء مباراة الكونغو برازافيل – المغرب بأكادير بدل…

2024-06-07 / 10:09

عموتة يقود المنتخب الأردني للتأهل إلى كأس آسيا والدور…

2024-06-06 / 22:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى