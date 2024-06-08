صعوبة في اخمادها ..اندلاع 10 حرائق في عدة ولايات بالجزائر

2024-06-08 / 19:40
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أعلنت الحماية المدنية الجزائرية عن اندلاع عشرة حرائق في ثماني ولايات ، بعضها تم إخماده وبعضها الآخر لازال متواصلا، وذلك في أحدث حصيلة نشرتها اليوم السبت.

ونشبت خمسة حرائق للغابات في ولايات مستغانم وتلمسان (غرب)، وفي تيزي وزو والمدية (وسط)، بينما اندلعت خمسة حرائق أخرى في محاصيل زراعية بولايات عين الدفلى (غرب)، سطيف وميلة (شرق)، البويرة وتيزي وزو (وسط).

وبالرغم من أن الجزائر تشهد كل سنة اندلاع حرائق مهولة في مختلف مناطق البلاد الا أنها لم تطور قدراتها اللوجيستيكية قصد التصدي للحرائق موجهة بوصلتها نحو التسلح .

2024-06-08 / 19:40
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