كوريا الشمالية تستأنف إطلاق “بالونات القمامة” على كوريا الجنوبية

2024-06-08 / 19:09
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أفاد الجيش الكوري الجنوبي، يوم السبت، باستئناف الجارة الشمالية إطلاق بالونات القمامة، وذلك بعد يومين من قيام نشطاء في سول بإطلاق بالونات خاصة بهم لتوزيع منشورات دعائية في الشمال.

وتصاعدت العداوات بين الكوريتين مؤخرا بسبب قيام كوريا الشمالية بإطلاق مئات البالونات التي تحمل الروث والقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، احتجاجا على حملات المنشورات المدنية السابقة المنطلقة من الجنوب.

وردا على ذلك، علقت كوريا الجنوبية اتفاق تخفيف التوتر مع كوريا الشمالية لاستعادة الأنشطة العسكرية على الخطوط الأمامية.

وعمليات إطلاق البالونات التي قامت بها كوريا الشمالية يوم السبت هي الثالثة من نوعها منذ الثامن والعشرين من مايو.

ولم يعرف على الفور ما إذا كان أي من البالونات الكورية الشمالية هبط على الأراضي الكورية الجنوبية عبر الحدود المتوترة بين الخصمين أم لم يهبط بعد.

2024-06-08 / 19:09
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