لخفض تبخر المياه وانتاج الطاقة..وضع ألواح شمسية عائمة بسد طنجة المتوسط

2024-06-08 / 19:04
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شهد الاجتماع الأخير لمجلس إدارة وكالة الحوض المائي الذي تم عقده خلال شهر مارس الماضي، المصادقة على مشروع مهم ومبتكر يعتمد على استغلال حقينة سد طنجة المتوسط من أجل إقامة محطة للألواح الشمسية العائمة.

وأوضح الموقع المتخصص في الماء والمحافظة عليه لوزارة التجهيز والماء, أن إنجاز هذا المشروع سيشارك فيه كل من وزارة التجهيز والماء، ووكالة الحوض المائي اللكوس، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط والسلطة المينائية طنجة المتوسط.

ويهدف هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة إلى حماية مياه حقينة السد من التبخر وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة. كما يتضمن المشروع، إقامة محطة للألواح الشمسية العائمة إضافة إلى إنجاز التجهيزات الملحقة الضرورية.

2024-06-08 / 19:04
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