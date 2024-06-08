فضيحة وارتباك ..الجزائر تنهي مهام سفيرها لدى القاهرة بعد يوم من تسليمه أوراق اعتماده

في سابقة دبلوماسية ، تترجم التخبط التي تعيشه الجزائر على جميع المستويات ، أنهى عبد المجيد تبون مهام سفيره لدى القاهرة حسن رابحي بعد يوم واحد من تسليمه أوراق اعتماده إلى الحكومة المصرية.

وقالت مصادر مصرية ،أن الرئيس تبون أنهى الخميس مهام سفير الجزائر لدى القاهرة في أسرع تعيين وتغيير يشهدها السلك الدبلوماسي في الجزائر التي تعيش مؤخرا حالة من التخبط الدبلوماسي والعشوائية في اتخاذ القرارات مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية .

ويعكس قرار الرئيس الجزائري بانهاء مهام سفيره لدى القاهرة بشكل مفاجئ وفي ظرف قياسي ، نفسية النظام الحاكم غير المستقرة كما أنه يؤكد بأن صناعة القرار في الجزائر تتحكم فيه المؤسسة العسكرية التي بسطت قبضتها على دواليب الحكم بقصر المرادية.