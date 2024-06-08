السعودية: السجن والغرامة لـ21 مخالفًا لأنظمة وتعلميات الحج

2024-06-08 / 17:45
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل العاصمة المقدسة لـ”21″ مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج “الحج بلا تصريح”، وهم: 8مقيمين و13مواطناً، لنقلهم 61 مخالفاً، وذلك يوم 1/ 12/ 1445 هـ الموافق 7/ 6/ 2024م.

وأصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بحقهم 21 قرارًا إداريًا، تضمنت: عقوبة السجن لمدة 15 يومًا لكل ناقل، وغرامة مالية قدرها 10,000ريال، فيما تتعدد الغرامة بتعدد كل مخالف يجري نقله، والتشهير بهم، وترحيل الناقلين من الوافدين مع منعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة (3) مركبات مستخدمة في النقل قضائيًا.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.

2024-06-08 / 17:45
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