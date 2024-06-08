ضبط شحنة مخدرات داخل شاحنة لتصدير الخضر بميناء طنجة المتوسط

أسفرت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، يوم امس الجمعة 07 يونيو الجاري، عن إحباط محاولة تهريب 196 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع .

وقد مكنت هذه العملية الأمنية من حجز كميات المخدرات المهربة، مخبأة بعناية داخل تجاويف أعدت خصيصا ضمن الهيكل الحديدي للشاحنة و خزان الوقود التي كانت تنقل شحنة مواد فلاحية موجهة للتصدير، كما أسفرت إجراءات البحث عن توقيف سائقها، وهو مغربي الجنسية يبلغ من العمر 28 سنة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المفترضة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.