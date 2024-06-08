فاس.. سنتين سجنا نافذا لصاحب أغنية “عمو راك ولدتي الزين”
هبة بريس – فاس
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بإدانة صاحب أغنية “عمو راك ولدتي الزين” بالعقوبة السجنية والغرامة المالية.
وأدانت المحكمة، المعني بالأمر، بالسجن سنتين نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم.
هذا وتابعت المحكمة، المعني بالأمر، بتهم التحريض على ارتكاب جنح والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الدعارة.
17 تعليقات
سنتين قليلة في حقهم نظرا لهذه التفاهات وقلة الحياء.
كلنا مع صاحب الأغنية حتى يخرج من سنتين ديال الحبس…. و يعاود يدخل ليه 20 عام إن شاء الله
كنت تصبر غير حتا يدوز العيد هههه
عصر التفاهة
كيكون بنادم بخير حتا كيجبد امشاكيل لراسو
اغنية لا علاقة
ربنا لاتآخذنا بما فعله السفهاء منا ،
لا علاقة
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سبحان آلله غير ما قال ليه راسو و خلاص
كلمات لا محل لها من الإعراب
مسابقين الي مدخلش الحبس ماشي راجل
اعلى الدوله كذلك مراقبه تطبيق تيك توك الذي فيه العري والاخلال بالحياء والتحريض على الدعاره وتبييض الاموال
هههههههه. الكيل بمكياليين. أين هو القضاء من سي وهبي الذي يحرض صباحا مساءا على البغاء؟
غناء الأغبياء..أظن الحمير يستحقون السجن أكثر من سنتين
لماذا لم يحاكم وزير العدل الذي يشجع الدعارة نهارا جهارا
الله يهديهم ولاكن زادو فيه كوبي وللدتي الزين غدا مانعرف وا موصيبا هادي ولاكن كاين ناس بالمرصاد