فاس.. سنتين سجنا نافذا لصاحب أغنية “عمو راك ولدتي الزين”

2024-06-08 / 16:40
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هبة بريس – فاس

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بإدانة صاحب أغنية “عمو راك ولدتي الزين” بالعقوبة السجنية والغرامة المالية.

وأدانت المحكمة، المعني بالأمر، بالسجن سنتين نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم.

هذا وتابعت المحكمة، المعني بالأمر، بتهم التحريض على ارتكاب جنح والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الدعارة.

2024-06-08 / 16:40
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‫17 تعليقات

  2. كلنا مع صاحب الأغنية حتى يخرج من سنتين ديال الحبس…. و يعاود يدخل ليه 20 عام إن شاء الله

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  13. اعلى الدوله كذلك مراقبه تطبيق تيك توك الذي فيه العري والاخلال بالحياء والتحريض على الدعاره وتبييض الاموال

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  14. هههههههه. الكيل بمكياليين. أين هو القضاء من سي وهبي الذي يحرض صباحا مساءا على البغاء؟

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  17. الله يهديهم ولاكن زادو فيه كوبي وللدتي الزين غدا مانعرف وا موصيبا هادي ولاكن كاين ناس بالمرصاد

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