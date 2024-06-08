فاس.. سنتين سجنا نافذا لصاحب أغنية “عمو راك ولدتي الزين”

هبة بريس – فاس

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، بإدانة صاحب أغنية “عمو راك ولدتي الزين” بالعقوبة السجنية والغرامة المالية.

وأدانت المحكمة، المعني بالأمر، بالسجن سنتين نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم.

هذا وتابعت المحكمة، المعني بالأمر، بتهم التحريض على ارتكاب جنح والإخلال العلني بالحياء والتحريض على الدعارة.