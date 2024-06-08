صفع معجبا حاول التقاط صورة معه.. عمرو دياب يصدم جمهوره
هبة بريس – وكالات
تعرض الفنان المصري عمرو دياب، لهجوم لاذع جديد، بسبب “صفعة” وجهها لأحد المعجبين به، والتي جاءت بعد واقعتين آخرتين قام خلالهما بالتصرف بشكل غير لائق.
وانتشر فيديو للفنان المصري عمرو دياب، وهو يقوم بصفع أحد المعجبين به، حاول التقاط صورة “سيلفي”، خلال حفل زفاف.
وخلال غناء عمرو دياب في الحفل، اقترب منه أحد الحاضرين، ممسكا بهاتفه ومطالبا إياه بالوقوف معه للتصوير، ليقوم المغني الستيني بصفع الرجل بقوة على وجهه.
11 تعليقات
وهل من شيم الرجال الإعجاب باشباه الذكور؟
العيب فمول السيلفي . الذل و التصرفيق بالفلوس.
يستحق الاكثر لانه ما القى بمن يعجب به ويطلب صورة معه إلا مع هذا…؟! والواحد ابقى بلا عقل…
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله
شخص غير سوي
يستاهل
حيت مامربيش
عبر عليه.
كيف لا يصاب بالمغص من أكل من الزبالة!