”صفحة الفرشة ”في مرمى سهام المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة

ع. اللطيف بركة – هبة بريس

توصلت جريدة “هبة بريس ” ببلاغ من المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام صادر عن المكتب المركزي ويتعلق بطلب لقاء موجه الى سفيرة المغرب بكندا بخصوص المواطن المغربي المسمى ”عبد المجيد تونارتي” المقيم بكندا وهو صاحب صغحة ”الفرشة” على موقع الفايسبوك، المتورط في العديد من أنشطة الابتزاز لمواطنين مغاربة.

واشار بلاغ المنظمة الحقوقية ، ان صاحب الصفحة يعمد إلى نشر تصربحات تشهيرية وافتراءات تسيء وتمس ليس فقط موظفين ومسؤولين مغاربة بل تطال المواطنين العاديين أيضا رجالا ونساءا.

ويضيف نص البلاغ أن هذه الافعال السيئة قد تسببت في عواقب خطيرة للعديد من العائلات حيث روعت استقرارها لدرجة أن الكثير من أطفال هذه الأسر ضحايا هذه الوضعية الشاذة اضطروا للتخلي عن الدراسة بسب التشهير بهم .

وذكر نص البلاغ أن الاشارة الى تفاصيل هذا الموضوع قد تم تناوله و التطرق اليه في الصحافة الكندية ، حيث نشرت جريدة LaPresse.ca بتاريخ 11 فيراير و24فبراير2024 تقاصيل هذا الموضوع والضرر الناجم عن هذه الافعال بالتدقيق.

وكلفت المنظمة الحقوقية الناشطة الفايسبوكية ” اقبال بوفوس ” بمهام تتبع هذه القضية مع السلطات وكذلك السلك الدبلوماسي للبلدين ( كندا والمغرب )، في الوقت الذي لازال هناك فراغ وتعاون بين البلدين في مثل هذه القضايا التي بات الفضاء الأزرق يعج بقضايا التشهير والابتزاز، وهي القضايا التي باشرت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عدة أبحاث أسفرت عن اعتقال عدد من ” السماسرة ” تمت ادانة العديد منهم قضائيا ، ووصل الوضع إلى حد اتهام بمحامين وموظفين يشتغلون مخبرين لصفحات خارج ارض الوطن، قصد التشهير بمسؤولين.