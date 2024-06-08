إسرائيل تعلن تحرير 4 رهائن في قطاع غزة
هبة بريس – وكالات
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تمكنه من إنقاذ أربعة رهائن في قطاع غزة، كانت تحتفظ بهم حماس في مخيم النصيرات.
وقال في بيان مشترك مع الشاباك والشرطة الإسرائيلية، إنه “في عملية معقدة قام بها الجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة الإسرائيلية، تم إنقاذ أربعة رهائن إسرائيليين صباح اليوم (السبت)، نوعا أرغاماني (25 عاما)، ألموغ مئير (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما) وشلومي زيف (40 عاما)، الذين اختطفتهم حركة حماس إلى قطاع غزة من حفل الهانوفا في 7 أكتوبر.
وبحسب البيان، تم إنقاذ المختطفين من قبل مقاتلي الشاباك والجيش الإسرائيلي من موقعين مختلفين خلال العملية في قلب مخيم النصيرات.
وأوضح البيان، أن حالة الرهائن الصحية طبيعية وتم تحويلهم لإجراء المزيد من الفحوصات الطبية في المركز الطبي تل هشومير شيبا.
وختم البيان، بتأكيده أن القوات الأمنية ستواصل تحركها بكافة الجهود لاستعادة المختطفين.
16 تعليقات
اللهم انتقم منهم يارب العالمين وارينا يوم فيهم
حسبنا الله ونعم الوكيل في اعداء الله
ومادا عن المحتجزين عندهم من اخواننا الفلسطينيين وتعديبهم من طرف اعداء الله بنو صهيون حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم نصرك الذي وعدت
اللهم نستودعك غزه واهلها يارب
اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين
لا حول ولاقوة الابالله لطفك ورحمتك يارب على أهل غزة
حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا يرحمكم برحمته
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم انصر اهلنا في غزه
حسبي الله ونعم الوكيل من الصهاينه يارب نصرك الذي وعدت
حسبنا الله ونعم الوكيل
مبروك للجيش الاسرائيلي في انتظار تحرير باقي الرهائن والقضاء على الارهابيين الفلسطيزيين
الله ينصر اهل غزه
هل المطلوب منا أن نفرح أو نرقص ابتهاجا للانجاز؟
العدد الأكبر لايزال لدى المقاومة!!
من جنون المحتل و فشله أنه يرى تحرير 4 رهائن إنجازا وقد قتل أحد جنوده في العملية وبعض المحتجزين..