المؤثرة سارة أبو جاد تعلن حملها بمولودها الثاني

هبة بريس – فن

أعلنت المؤثرة سارة أبو جاد، حملها بمولودها الثاني.

ونشرت سارة على حسابها بموقع انستغرام، فيديو لجلسة تصوير رفقة زوجها وابنها قصي، وظهرت ببطن بارزة.

وعلقت سارة على الفيديو بالقول: “أجمل عطايا الله.. دعيو معايا ياربي يتمم حملي على خير”.