المؤثرة سارة أبو جاد تعلن حملها بمولودها الثاني
هبة بريس – فن
أعلنت المؤثرة سارة أبو جاد، حملها بمولودها الثاني.
ونشرت سارة على حسابها بموقع انستغرام، فيديو لجلسة تصوير رفقة زوجها وابنها قصي، وظهرت ببطن بارزة.
وعلقت سارة على الفيديو بالقول: “أجمل عطايا الله.. دعيو معايا ياربي يتمم حملي على خير”.
3 تعليقات
الله ايكمل اعليك بخير وعلا خير او كيف ما كا نكولو اللفكاكة والصورة المكمولة
بدل كتابة مواضيع تهم الشأن العام والتوعية ومحاربة الظواهر العشوائية مثل محاربة محلات الكراء العشوائية لبيع أضحية العيد في الأحياء السكنية التي أزكمت رائحتها أنوفنا وعدم تحرك السلطة لوقف هذه الممارسات غير الحظارية نجدنا أمام مواضيع . لك الله ياوطني.
شغلك هداك ولدي ولا كلسي وحنا مالنا