تارودانت : اعتداء جنسي على فتاة يفجر حقائق صادمة لمغتصبيها
تفجرت بجماعة زاوية سيدي طاهر التابعة ترابيا لإقليم تارودانت ، خلال هذا الأسبوع ، واقعة خطيرة ، تداولت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا عبر تطبيق ( الوتساب ) شريط فيديو تظهر فيه فتاة في وضعية صعبة وهي تحكي تعرضها للتعنيف والاغتصاب من طرف مجموعة من الشباب كانوا في وضعية تخدير والقاطنين بدوار البعارير بنفس الجماعة الترابية المذكورة .
الخطير في هذه القضية التي انتشرت كالنار في الهشيم بين أهالي دواوير جماعة زاوية سيدي الطاهر، أنا الفتاة اعترفت باصابتها بمرض ” السيدا ” وان الشبان مارسوا معها دون عازل طبي، كما تضمن شريط الفيديو اعتراف الفتاة أنها قامت بإخبار الشبان أنها مصابة بالمرض، لكن هؤلاء شرعوا في اغتصابها جماعيا .
ولم يعرف بعد هل مصالح الدرك بسرية تارودانت قد فتحت بحثا في هذه القضية، وعن مصير حقوق الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والتعنيف .
وقد سبق للجريدة أن نشرت مقالا حول انتشار مروجي المخدرات بمجال قيادة احمر خاصة جماعة اداومومن وبالضبط بدوار افقير ،بحيث ينشط مروجي المخدرات والماحيا .
وتعتبر جماعة زاوية سيدي الطاهر من اقرب المناطق لمكان ترويج تلك المخدرات ،بحيث اصبح غالبية الشباب يتعاطونها ،وهدا ما خلق استياءا وتدمرا في صفوف الساكنة ، وانتشار عملية السرقة .
وأمام هاته الاوضاع الكارثية وفي ضل غياب الدوريات الأمنية من طرف السلطات المختصة ،فان الوضع سيزداد سوءا يوما بعد يوم بانتشار الجريمة واستفحال الرديلة و الامراض المتنقلة جنسيا .
12 تعليقات
الأمية، الجهل، البطالة، سوء التربية، الهشاشة ،انعدام الامن و الردع، انسداد الافاق … الدمار الشامل في المجتمع مع الاسف
ل حولا ولا قوة إلا بالله غنبقاو نخافو على ولادنا
الله يستر
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
حسبي الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم استغفر الله
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لاتؤاخذنا بما فعله السفهاء منا
حسبي الله ونعم الوكيل الله يستر في هذا الزمن الذي نعيشه
خروج المسلمين عن طريق الله ومنهجه وغياب تطبيق شريعته وسنة رسوله فهذه هي النتجة
اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا