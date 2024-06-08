جريمة بشعة بمصر.. اغتصاب جماعي لفتاة معاقة ذهنيا بنهار رمضان
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تارودانت : اعتداء جنسي على فتاة يفجر حقائق صادمة لمغتصبيها

2024-06-08 / 12:13
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تفجرت بجماعة زاوية سيدي طاهر التابعة ترابيا لإقليم تارودانت ، خلال هذا الأسبوع ، واقعة خطيرة ، تداولت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا عبر تطبيق ( الوتساب ) شريط فيديو تظهر فيه فتاة في وضعية صعبة وهي تحكي تعرضها للتعنيف والاغتصاب من طرف مجموعة من الشباب كانوا في وضعية تخدير والقاطنين بدوار البعارير بنفس الجماعة الترابية المذكورة .

الخطير في هذه القضية التي انتشرت كالنار في الهشيم بين أهالي دواوير جماعة زاوية سيدي الطاهر، أنا الفتاة اعترفت باصابتها بمرض ” السيدا ” وان الشبان مارسوا معها دون عازل طبي، كما تضمن شريط الفيديو اعتراف الفتاة أنها قامت بإخبار الشبان أنها مصابة بالمرض، لكن هؤلاء شرعوا في اغتصابها جماعيا .

ولم يعرف بعد هل مصالح الدرك بسرية تارودانت قد فتحت بحثا في هذه القضية، وعن مصير حقوق الفتاة التي تعرضت للاغتصاب والتعنيف .

وقد سبق للجريدة أن نشرت مقالا حول انتشار مروجي المخدرات بمجال قيادة احمر خاصة جماعة اداومومن وبالضبط بدوار افقير ،بحيث ينشط مروجي المخدرات والماحيا .

وتعتبر جماعة زاوية سيدي الطاهر من اقرب المناطق لمكان ترويج تلك المخدرات ،بحيث اصبح غالبية الشباب يتعاطونها ،وهدا ما خلق استياءا وتدمرا في صفوف الساكنة ، وانتشار عملية السرقة .

وأمام هاته الاوضاع الكارثية وفي ضل غياب الدوريات الأمنية من طرف السلطات المختصة ،فان الوضع سيزداد سوءا يوما بعد يوم بانتشار الجريمة واستفحال الرديلة و الامراض المتنقلة جنسيا .

2024-06-08 / 12:13
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‫12 تعليقات

  1. الأمية، الجهل، البطالة، سوء التربية، الهشاشة ،انعدام الامن و الردع، انسداد الافاق … الدمار الشامل في المجتمع مع الاسف

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  12. خروج المسلمين عن طريق الله ومنهجه وغياب تطبيق شريعته وسنة رسوله فهذه هي النتجة
    اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا

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