بسبب المواعيد.. مغاربة يلجؤون لحيل أخرى للحصول على تأشيرات “شنغن” هذا الصيف
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أصبح الحصول على موعد لدفع ملف تأشيرة “شنغن” لدى مراكز الوساطة التابعة لقنصليات إسبانيا و فرنسا و إيطاليا أشبه ما يكون بالمهمة المستحيلة خاصة مع اقتراب عطلة الصيف.
المواعيد أصبح متحكما فيها من طرف السماسرة الذين يطلبون مقابلا ماليا كبيرا يتجاوز 3500 درهم عن الشخص الواحد، رغم أن القنصليات السالفة الذكر بادرت لاتخاذ بعض الخطوات في عملية حجز المواعيد إلكترونيا لقطع الطريق على السماسرة غير أن كل ذلك لم يغير شيئا.
و أمام استحالة الحصول على مواعيد في مراكز الوساطة لدفع ملفات “شنغن” في إسبانيا و لرنسا و إيطاليا، لجأ عدد من المغاربة لخطة بديلة و هي تجريب حظهم في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
و حول عدد كبير من المغاربة الراغبين في الحصول على “شنغن” وجهتهم من قنصليات إسبانيا و فرنسا و إيطاليا إلى قنصليات دول لا تطلب موعدا لتقديم الملف أو مواعيدها سهلة و قريبة.
و من الدول التي كثر عليها الإقبال في الآونة الأخيرة نذكر أيسلندا، و كذلك سويسرا و لاتفيا و لوكسمبورغ و ليتوانيا و سلوفاكيا و النمسا، حيث تلقت مصالحها القنصلية عددا غير مسبوق من ملفات طلب تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية.
و ما شجع أكثر الراغبين في الحصول على “شنغن” لتقديم ملفاتهم لهاته الدول هو كون نسبة الرفض لديها قليلة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين سبق وتحصلوا على تأشيرات أخرى.
24 تعليقات
كتنتاقدوا أوروبا وتفضلوها على بلادنا اوك موافقين بلادنا أولى ولكن واش هاذ الناس لي كيسيروا بلادنا خلاونا نعيشوا فيها بكرامة؟كلشي غلاوه خضرة فواكه بنزين حتى من الاضحية لي أكبر فرحة في ديننا بغاو يحرمونا منها! زيد عليها لا طب لا تعليم لا خدمات .غير المقدم هو الاخر اذا مشيتي على شي ورقة إدارية مالقاها خاصك شهر وزيد عليها منين تلقاه خاصو قهوة ولما يعطيك الورقة يدخلها القائد باش يوقعها ايوا تما مشاااات خبيرتي مع الواد لان القيد مامساليش لوثيقة الفقير وبعدها يقولو لك سالات مدة الصلاحية.اش من وهم كدافعو عليه كرهونا في بلادنا لي هي الروح حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
فعلا كلام الاخ صحيح هادشي اللي خلانا مهاجرة بلادنا غلاء الاسعار و عدم الشغل و عدم استطاعتنا للذهاب الى المستشفى بسبب عدم المدخول لدينا يلزم اصلاح المستشفيات والمدارس و يلزم خفض الاسعار و توفير شغل للمواطنين بإستطاعة العيش على الاقل في الدول الأوروبيةلا ندفع تكلفة الطبيب و نستطيع العيش حسبنا الله ونعم الوكيل
الله إياخد فيهم لحق شهر هاذا أو باقي مشديت موعد بغيت غير نشوف ختي مريضة فصبطار قبل متمشي عند الله
بالنسبة للاخ لي الاخت ديالها مريضة يمكن له
يراسل القنصلية مباشرة بواسطة الشهادة الطبية