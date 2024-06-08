بسبب المواعيد.. مغاربة يلجؤون لحيل أخرى للحصول على تأشيرات “شنغن” هذا الصيف
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أصبح الحصول على موعد لدفع ملف تأشيرة “شنغن” لدى مراكز الوساطة التابعة لقنصليات إسبانيا و فرنسا و إيطاليا أشبه ما يكون بالمهمة المستحيلة خاصة مع اقتراب عطلة الصيف.
المواعيد أصبح متحكما فيها من طرف السماسرة الذين يطلبون مقابلا ماليا كبيرا يتجاوز 3500 درهم عن الشخص الواحد، رغم أن القنصليات السالفة الذكر بادرت لاتخاذ بعض الخطوات في عملية حجز المواعيد إلكترونيا لقطع الطريق على السماسرة غير أن كل ذلك لم يغير شيئا.
و أمام استحالة الحصول على مواعيد في مراكز الوساطة لدفع ملفات “شنغن” في إسبانيا و لرنسا و إيطاليا، لجأ عدد من المغاربة لخطة بديلة و هي تجريب حظهم في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي.
و حول عدد كبير من المغاربة الراغبين في الحصول على “شنغن” وجهتهم من قنصليات إسبانيا و فرنسا و إيطاليا إلى قنصليات دول لا تطلب موعدا لتقديم الملف أو مواعيدها سهلة و قريبة.
و من الدول التي كثر عليها الإقبال في الآونة الأخيرة نذكر أيسلندا، و كذلك سويسرا و لاتفيا و لوكسمبورغ و ليتوانيا و سلوفاكيا و النمسا، حيث تلقت مصالحها القنصلية عددا غير مسبوق من ملفات طلب تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الماضية.
و ما شجع أكثر الراغبين في الحصول على “شنغن” لتقديم ملفاتهم لهاته الدول هو كون نسبة الرفض لديها قليلة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين سبق وتحصلوا على تأشيرات أخرى.
10 تعليقات
هؤلاء الناس لم تعد عندهم القناعة في قلوبهم وباتو يريدون الكتير ليس هناك ارض ترضى عنهم كارض بلادهم
اوروبا اوروبا يقال المتل المغربي غير الي حرت اجمل دكو اللهم اعيش بما قصمه الله لي في وطني ولا اروبا واشتغل وما اجمعه من مال اتركه هناك من مصاريف وغلاء هاد الوقت
كانت اوروبا في زمن من الزمان اما الان باتت هي الاخرى تعيش اقتصاديا صعب
للاسف هناك العالم معضمه يريد الاستتمار في وطننا الحبيب وبعض المواطنين يريدون هجرته للخارج
كالو ناس ازمان الي كانت عندهم الروح الوطنية احروق ابطاني ولا اخروج اوطاني كيعندبالهم اوروبا اللفلوس كتنزل من اسما
شكرا جزيلا على المعلومة
الحل هو تغير الوجهة الى دول اسيا و افريقيا التي لا تفرض تأشيرات لدخول أراضيها
انا إسم جواد المدينة طنجة نبعث في عمال النظافه في اوروبا
مشكلتنا مشكلة مسؤولية فاسدة تسمح بالفساد ولا تسمح بالاصلاح ،وكذالك شعب تربى على الرشوة والفساد ،كل يعيش على هذه المعضلة ويساهم بشكل مباشر ،كيف يسمح لحكومة الويل والعار للعاملين ,بإبتزاز المواطنين،يجب الضرب من حديد للمغاربة العاملين هناك،لان أسر كثيرة تتضررت من المجرمين،كيف يسمح لاخد مواعيد تطال سنة كاملة ،شيئ من المستحيل في هذه القنصيلة خصوصا الايطالية ،تذمر عائلات كبيرة من هذا التصرف ،في دولة ذات سيادة وتشوه سمعتها عالميا
السماسرة الحقيقيون في الاستحواذ على مواعيد تقديم ملفات الحصول على التأشيرة هو الوكالات الوسيطة بين القنصليات و الزبائن هم من يتحكمون في الموقع الالكتروني الاساسي لتوزيع المواعيد و الذي لا يكون مفتوحا الا ساعة واحدة في 15 يوما بالنسبة لطنجة اذا هذه عراقيل مقصودة لا احد يعرف سببها للاسف حتى الطريقة التي اعتمدتها BLS contact صعبة للحصول على موعد و خاصة بالنسبة لكبار السن و الفير المتعلمين الطريقة جد صعبة للأسف .