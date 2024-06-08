بعد الرباط .. “نيو موتورز” تفتتح 15 “شورووم” لعرض السيارات المغربية الصنع

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حدث فريد ذاك الذي احضتنه العاصمة الرباط يوم أمس الجمعة بتدشين أول فضاء عرض لسيارات ماركة “نيو موتورز” المغربية و كذلك تسليم عدد من السيارات المنتجة للزبائن ملاكها الجدد.

و تم تدشين فضاء عرض “شورووم” ضخم خاص بسيارات نيو موترز المغرب حيث سيتم عرض و تسويق كل منتجات الشركة المغربية التي يوجد على رأسها المستثمر الشاب نسيم بلخياط.

و موازاة مع افتتاح فضاء العرض الرباط، سيتم افتتاح فضاءات عرض أخرى بمختلف ربوع المملكة تابعة لشركة “نيوموتورز” في غضون الأسابيع القليلة المقبلة و ذلك لتقريب كل المستجدات من مختلف الزبائن.

و سيتم تدشين و افتتاح حوالي خمسة عشر فضاءا للعرض “شورووم” بالمغرب تابعة لنيو موترز و خاصة بمدن الدار البيضاء و مراكش و طنجة و أكادير و فاس، خاصة بعد تلقي الشركات عددا كبيرا من الطلبيات لإنتاج سيارات إضافية.

هذا و تشغل الشركة التي يوجد مصنع إنتاجها بمنطقة عين عودة حوالي مئة إطار و تقني مغاربة، و ستضاعف عدد الكفاءات المشتغلة معها بعدما قررت تطوير و إنتاج سيارة كهربائية مغربية الصنع مائة بالمئة و ستكون جاهزة مطلع السنة القادمة.

هذا و يتوقع أن يتم الشروع في تصدير علامة “نيو موتورز” للسيارات قريبا خارج حدود المملكة و ذلك بعد تلبية الطلبات و الحجوزات التي تم تقديمها في السوق الوطنية، وسط توقعات بأن تنافس العلامة المغربية الماركات العالمية في قطاع السيارات مستقبلا.