عائلة بنصالح تستحوذ على نصيب “crédit Agricole” في رأسمال بنك مصرف المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل عائلة بنصالح من خلال هولدينغ مجموعة “هولماركوم” الشهير استحواذها على رأسمال مجموعة مصرف المغرب CDM، حيث بات لديها النسبة الأعظم من رأسمال البنك.

و في هذا الصدد، اقتنت “هولماركوم” حصة القرض الفلاحي Crédit Agricole في رأسمال بنك مصرف المغرب و هو ما عزز سيطرتها على المجموعة البنكية.

و استحوذت مجموعة هولماركوم على النسبة المتبقية البالغة 15% من الأسهم التي تملكها Crédit Agricole S.A. في مصرف المغرب، لترتفع بذلك حصة المجموعة المغربية إلى 78,7% من رأسمال مصرف المغرب.

فبعد حيازة مجموعة هولماركوم، عبر شركاتها Holmarcom Finance Company، وأطلنطاسند للتأمين، للشطر الأول البالغ 63,7% من رأسمال مصرف المغرب في دجنبر 2022، وبعد رفع جميع الشروط التنظيمية المطلوبة الخاصة بتعليق التنفيذ، تمكّنت مجموعة هولماركوم من حيازة الشطر الثاني من الحصة التي تملكها شركة Crédit Agricole S.A، في مصرف المغرب، والتي تغطي 15% من رأسمال البنك وحقوق التصويت الخاصة به.

و ستتم الصفقة المتعلقة بهذا الشطر الثاني، كما هو متفق عليه، بعد 18 شهرا من إتمام بيع الشطر الأول الذي يبلغ 63,7% من رأسمال مصرف المغرب، وبالتالي أصبحت مجموعة هولماركوم تمتلك 78,7% من رأس مال البنك ( %65.9 لشركة Holmarcom Finance Companyو12,8% لشركة أطلنطاسند).