مصنع السيارات المغربي الأول يفتتح صالته للعرض بالرباط

هبة بريس

افتتح مصنع السيارات الأول المغربي مائة في المائة، نيو موتورز، صالة العرض الأولى الخاصة به أمس الجمعة بالرباط.

وتميز هذا الافتتاح، الذي يلي تقديم نموذج نيو موتورز لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال شهر ماي 2023، بتسليم المفاتيح لعشرات الزبناء الجدد، ليصبحوا بذلك مالكي سيارات نيو موتورز المصممة والمصنوعة بالكامل في المغرب.

وتقدم صالة العرض بالرباط النموذج الأول للعلامة التجارية، المصمم لتلبية حاجيات خاصة للسوق المحلية.

ويكشف هذا النموذج، الذي يجمع بين الأداء والسلامة واحترام البيئة، عن مجموعة مستقبلية من السيارات، خاصة السيارات الكهربائية التي تعكس التزام نيو موتورز بالابتكار والتنقل المستدام.

وأكد المؤسس والمدير العام لنيو موتورز، نسيم بلخياط، وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “صالة العرض الأولى هذه لنيو موتورز هي تجسيد لحلم”.

وقال “لقد تخيلنا هذا العرض قبل أربع سنوات، وذلك حتى قبل بناء المصنع أو تصميم النموذج الأولي. فقد كانت رؤيتنا تتمثل في رفع العلم المغربي عاليا من خلال أول علامة مغربية للسيارات”.

كما أعرب بلخياط عن سعادته بتقديم سيارات نيو موتورز للزبناء الذين ستتاح لهم الآن فرصة اختبار السيارات وقيادتها وطلبها من هذا الموقع.

وأشار إلى أن نيو موتورز ترمي إلى تكثيف حضورها الوطني من خلال افتتاح حوالي خمسة عشر صالة عرض قريبا في جميع أنحاء المملكة، وذلك بالشراكة مع مجموعة مرجان وشركة “سبيدي المغرب”، التي تقدم خدمة ما بعد البيع لسياراتها.

ويأتي هذا النجاح نتيجة للتعاون المثمر مع شركات مغربية مرموقة مثل القرض الفلاحي للمغرب، و”القرض العقاري والسياحي”، وهيئات التمويل صوفاك ووفاسلف، التي رافقت نيو موتورز طيلة رحلة تطورها.