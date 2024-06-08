الشرطة الفرنسية تعتقل نجل فنان مصري
هبة بريس – وكالات
قال الفنان المصري عمرو واكد، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على نجله، خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة لإسرائيل، وداعية لوقف إطلاق النار في غزة.
وكتب واكد على صفحته الرسمية على موقع “أكس”: بالأمس الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 50 قاصرا فرنسيا كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة، ابني واحد منهم، وما زال محبوسا حتى هذه اللحظة.
وأضاف الفنان عمرو واكد: الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من أهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات.
6 تعليقات
فرنسا العنصرية دائما ضد الإسلام وضد حرية التعبير تظن نفسها فوق كل شيء .
ليس من حقها القبض عليه لأنه لم يفعل شيئا إلا الصواب لوكنا نحن في مكانه لفعلنا ذلك .
والله دولة بكل المعايير دولة فرنسية انانية تحب نفسها فقط تمنح المظاهرات لصالحها أما مظاهرات من أجل مساندة الشعب الفسطيني والتنديد لقتل الأطفال والنساء والمسنين وغيرها وكل أبرياء قطاع غزة فهم يعتقلونهم بدون رحمة ولا شفقة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
هذا ليس بغريب على دولة فرنسا تؤيد الصهايينة القتلة التي دمرت قطاع غزة ولحد الأن لم تقف على عدوانها تجاه اخواننا الفلسطينيين الذين لاقوة لهم سوى الله تعالى وكل ما قام به نجل الفنان المصري عمرو هو بطولة عربية مساندة الفلسطينيين الذين يعانون منذ عقود طويلة من الاحتلال والعنف ولحد الآن لم يتم إيقاف هذا العدو الصهيوني.
يجب علينا نحن كشعب عربي مسلم أن نقف مع نجل الفنان المصري عمرو على اعتقاله ظلما وعدوانا لأنه تكلم عن الحق وليس من حق فرنسا أن تعتقله.
لماذا لم نتحدث عن جرائم الفرنسا مع المسلمين والمسلمات ؟؟ ولكن هي لديها حق في اعتقال المسلمين على علم أن المسلمين يدافعون فقط على اخواننا الفلسطينيين الذين قهرهم اليهود بجرائمهم الحربية حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.