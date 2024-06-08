الشرطة الفرنسية تعتقل نجل فنان مصري

2024-06-08 / 09:55
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هبة بريس – وكالات

قال الفنان المصري عمرو واكد، إن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على نجله، خلال مشاركته في مظاهرة مناهضة لإسرائيل، وداعية لوقف إطلاق النار في غزة.

وكتب واكد على صفحته الرسمية على موقع “أكس”: بالأمس الشرطة الفرنسية ألقت القبض على 50 قاصرا فرنسيا كانوا يتظاهرون ضد الإبادة في غزة، ابني واحد منهم، وما زال محبوسا حتى هذه اللحظة.

وأضاف الفنان عمرو واكد: الحكومة الفرنسية تقبض على القصر من أهل بلدها الذين يعترضون على جرائم الإبادة الصهيونية الحقيرة ضد الأطفال والأمهات.

2024-06-08 / 09:55
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