السعودية تدعو الحجاج لعدم رفع أي شعارات سياسية في الأماكن المقدسة

هبة بريس – وكالات

دعت السعودية أكثر من 1.2 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم، لعدم رفع أي شعارات سياسية خلال أداء موسم الحج في الأماكن المقدسة.

وقال وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، إن الحج للعبادة وليس للشعارات السياسية، وإن المملكة تحرص على توفير الطمأنينة والخشوع كي يؤدي جميع الحجاج مناسكهم بكل أريحية.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي موسع شمل الاستعدادات المتنوعة للموسم، أن المواسم الماضية شهدت التزاماً عالياً بالتعليمات، وأن قيادة المملكة تحرص على أن يكون الحج فعلاً بأعلى مظاهر الخشوع والطمأنينة والروحانية.