طقس السبت.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2024-06-08 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار نسبيا بالجنوب الشرقي، وكلا من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، مع تكون سحب منخفضة كثيفة نسبيا فوق السهول الشمالية مرفوقة بقطرات جد خفيفة محليا.

وستكون الأجواء غائمة أحيانا مصحوبة بقطرات متفرقة في كل من الريف والأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية محليا مرفوقة بتناثر الغبار في الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 20 و 24 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية. وستكون ما بين 13 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد انخفاضا طفيفا أو ستبقى دون تغيير مهم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان ما بين طانطان والداخلة ، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط الأطلسي.

2024-06-08 / 09:09
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