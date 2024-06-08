وليد الركراكي بعد مقابلة زامبيا حول غضبة زياش والنصيري: اللي بغا يتقلق يتقلق وأنا هو المدرب

مقالات ذات صلة
وليد الركراكي بعد مقابلة زامبيا: بوفال تقلق في قطر…
2024-06-08 / 02:47
أيوب الكعبي: سنشتغل على العمل الجماعي، وهدفنا ثلاث نقط…
2024-06-08 / 01:31
حكيم زياش ينفعل و يثور في وجه الطاقم التقني…
2024-06-08 / 01:15
مارتيل : أجواء حماسية توازي مباراة المنتخب المغربي ضد…
2024-06-07 / 23:42
الأستاذة الموقوفون يخوضون اعتصامًا إنذاريًا أمام أكاديمية جهة الدارالبيضاء…
2024-06-07 / 22:44
تطوان : حزب الحركة الشعبية ينظم لقاءا تواصليا مع…
2024-06-07 / 21:28
لا أحد فوق القانون..شكايات مواطنين تنتهي بتدخل سلطات مراكش…
2024-06-07 / 19:22
الوصول بالطائرة عرض مسرحي يجمع بين الهوية و الفكاهة…
2024-06-07 / 18:51
تجار الأضاحي بأكادير … كاينة الجودة وكلها وجيبو
2024-06-07 / 18:19
الوزير بنموسى يتفقد رفقة عامل الحاجب ظروف سير الدورة…
2024-06-07 / 17:10