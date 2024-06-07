انتصار غير مقنع للأسود …وازمة مستودع الملابس

خاض مساء اليوم الجمعة 7 يونيو الجاري، بملعب ادرار الدولي بأكادير ، المنتخب المغربي ونظيره الزامبي مباراة ضمن تصفيات كاس العالم 2026، والذي انتهت بهدفين لصالح الأسود من توقيع زياش من ضربة جزاء والثاني من توقيع إلياس بن الصغير، فيما سجل الفريق الضيف هدف وحيد .

وبخصوص تحليل مباراة مساء اليوم، فقد سجلت عدة ملاحظات استمرار عدم الانسجام بين لاعبي الأسود برقعة الملعب، اللعب الفردي ، طريقة خروج زياش والنصيري وردة فعلهم ،تطرح علامات استفهام حول ما يقع داخل مستودع الملابس، وهو ما يشير إلى ان الناخب الوطني وليد الركراكي، يظهر عدم سيطرته على المجموعة .

ومن ضمن الملاحظات الأخرى ، ان عامل لعب الأسود للمباراة فوق ترابه وكذلك ترتيبهم الدولي المتقدم ( 11 عالميا ) مع الفريق الزامبي الذي يتواجد في مراتب متأخرة ( 87 عالميا ) ، إلى جانب القيمة المالية للمنتخبين فلا مجال للمقارنة، اعتبارا ان المنتخب المغربي يعج بالنجوم .

كذلك رجوع سايس الغير الجاهز بدنيا الذي ساهم في تسجيل هدف للمنتخب الزامبي، ان الركراكي استعمل العاطفة في هذا الإقحام ويعيش على أطلال مونديال قطر .

كما ان خروج زياش في الشوط الثاني ، والذي اعتبره الركراكي انه نتيجة إصابة حكيم ، لكن الحقيقة غير ذلك ان وليد حاول تحرير اللعب ، مما ساهم تحرير اللاعب إبراهيم دياز في ما تبقى من عمر المباراة، مما ساهم في تسجيل الهدف الثاني الذي يقرب الأسود من الصعود قبل مباراة يوم الثلاثاء ضد الغونغو برازاڤيل .

ورغم اجوبة الركراكي على اسئلة الصحفيين، يكشف وجود خلل وسط المجموعة ويفرض من الجامعة معالجته قبل استفحاله، فالاحتجاج على الاستبدال ، يظهر ان هناك مشكلة في بدايتها تستدعي معالجتها مستقبلا.