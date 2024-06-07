انتصار غير مقنع للأسود …وازمة مستودع الملابس
خاض مساء اليوم الجمعة 7 يونيو الجاري، بملعب ادرار الدولي بأكادير ، المنتخب المغربي ونظيره الزامبي مباراة ضمن تصفيات كاس العالم 2026، والذي انتهت بهدفين لصالح الأسود من توقيع زياش من ضربة جزاء والثاني من توقيع إلياس بن الصغير، فيما سجل الفريق الضيف هدف وحيد .
وبخصوص تحليل مباراة مساء اليوم، فقد سجلت عدة ملاحظات استمرار عدم الانسجام بين لاعبي الأسود برقعة الملعب، اللعب الفردي ، طريقة خروج زياش والنصيري وردة فعلهم ،تطرح علامات استفهام حول ما يقع داخل مستودع الملابس، وهو ما يشير إلى ان الناخب الوطني وليد الركراكي، يظهر عدم سيطرته على المجموعة .
ومن ضمن الملاحظات الأخرى ، ان عامل لعب الأسود للمباراة فوق ترابه وكذلك ترتيبهم الدولي المتقدم ( 11 عالميا ) مع الفريق الزامبي الذي يتواجد في مراتب متأخرة ( 87 عالميا ) ، إلى جانب القيمة المالية للمنتخبين فلا مجال للمقارنة، اعتبارا ان المنتخب المغربي يعج بالنجوم .
كذلك رجوع سايس الغير الجاهز بدنيا الذي ساهم في تسجيل هدف للمنتخب الزامبي، ان الركراكي استعمل العاطفة في هذا الإقحام ويعيش على أطلال مونديال قطر .
كما ان خروج زياش في الشوط الثاني ، والذي اعتبره الركراكي انه نتيجة إصابة حكيم ، لكن الحقيقة غير ذلك ان وليد حاول تحرير اللعب ، مما ساهم تحرير اللاعب إبراهيم دياز في ما تبقى من عمر المباراة، مما ساهم في تسجيل الهدف الثاني الذي يقرب الأسود من الصعود قبل مباراة يوم الثلاثاء ضد الغونغو برازاڤيل .
ورغم اجوبة الركراكي على اسئلة الصحفيين، يكشف وجود خلل وسط المجموعة ويفرض من الجامعة معالجته قبل استفحاله، فالاحتجاج على الاستبدال ، يظهر ان هناك مشكلة في بدايتها تستدعي معالجتها مستقبلا.
22 تعليقات
هادشي عادي في جميع المنتخبات . فكل لاعب يحب فريقه يريد الربح والبقاء داخل الملعب.
الحل يكمن في تغيير ربان السفينة قبل غرقها فالركراكي انكشفت أوراقه و لم يعد يمتلك من الإبداع في الخطط ما يأهله لقيادة المنتخب. عار أن تمتلك نخبة من نجوم المستديرة و لا تحقق النتائج المرجوة.عيب و عار ان تتعثر مع فريق يتديل الترتيب العالمي.
سلام كان المنتخب الوطني في بدايةالشوط الاول جيدا عند تسجيل الهدف المبكر بضربة جزاء وبعدها بدء بعدة محاولات بعيدة عن المرمى الشوط التاني كانت محاولتين جميلتين لتسجيل التاني لولا ابراهيم دياز مرر الكرة لالياس الصغيروسجل لكانت كدلك محاولة ضائعة لا يوجد عندنا لاعب يتبع دائما ابراهيم دياز من اجل تمرير اليه الكرة امام المرمى كما فعل الياس الصغير دائما تجد امام مرمى زامبيا لا يوجد من يكمل التسجيل عندما يمرر دياز الكرة لا يوجد اي لاعب يمرر اليه امام المرمى ويدلك تضيع لنا عدة فرص لتسجيل يجب تصحيحه في المبارة ضد الكونغو ونسجل اكتر من هدفين على الاكتر لنبقو في صدارة المجموعة وشكرا
سلام كان المنتخب الوطني في بدايةالشوط الاول جيدا عند تسجيل الهدف المبكر بضربة جزاء وبعدها بدء بعدة محاولات بعيدة عن المرمى الشوط التاني كانت محاولتين جميلتين لتسجيل التاني لولا ابراهيم دياز مرر الكرة لالياس الصغيروسجل لكانت كدلك محاولة ضائعة لا يوجد عندنا لاعب يتبع دائما ابراهيم دياز من اجل تمرير اليه الكرة امام المرمى كما فعل الياس الصغير دائما تجد امام مرمى زامبيا لا يوجد من يكمل التسجيل عندما يمرر دياز الكرة لا يوجد اي لاعب يمرر اليه امام المرمى ويدلك تضيع لنا عدة فرص لتسجيل يجب تصحيحه في المبارة ضد الكونغو ونسجل اكتر من هدفين على الاكتر لنبقو في صدارة المجموعة وشكرا
في كرة القدم : الانتصار التعادل أو الهزيمة و لا يوجد انتصار غير مقنع .
في الكرة العالمية اليوم تحقيق الانتصار و لا تهم الفرجة أو المتعة كما نعتقد نحن .
حينما يتكرر نفس التصرف الغير مسؤول سواء في المنتخب او في ناديه فهو ينم عن عقلية غير احترافية لا تحترم الاخر بدءا من اللاعب الذي يوجد في دكة البدلاء الى الى المدرب…زياش يستدعى في مناسبات عديدة رغم عدم الجاهزية البدنية و ها هو يرد الجميل لوليد!! النصيري فعلها مع فلوريس في إشبيلية و يعيدها مع الركراكي!! رحيمي في الوقت الراهن احسن و اجهز من الاثنين و كذلك الكعبي بعد إنجازاته الاخيرة…في الاخير يبدو أن مجاملات وليد العاطفية ستكون وبال شر عليه…و لعمة حارث و المدافع عبد الحميد الخ…ستلاحقه!! المنتخب المغربي لا يقبل ولاد الفشوش و لو entre parenthèse !!
عادي جدا إحتجاج ليلعب أكثر وهادا دليلا على حب المنتخب
صراحة لا أزال أفكر أين الخلل في هذا المنتخب…أسئلة كثيرة تطرح في الذهن لكن لا إجابات ما يسعني قوله هو أن المنتخب طكتيكيا لديه ضعف
كما قال أوناحي سابقاً عورة المنتخب مكشوفة عند الجميع لأن الخطة الوحيدة التي يمتلكها الناخب الوطني أصبحت من الماضي ولهذا يجب البحث عن مروض محنك وكفؤ للأسود… والشكر للرگراگي على ما قدمه في قطر 2022.
انتهى مفعول النية.
يبدو أن المنتخب ينقصه الانسجام، فإبعاد زياش ونصيري من المنتخب وكذا سايس الذي غير جاهز يمكن للمنتخب أن يكون بخير وإلا فالمنتخب يبقى بنجومه فريق متواضع جدا إن لم أقل ضعيف إلا إذا استثني دياز وبعض العناصر، أما الذين عمروا طويلا فمن الأجدر إبعادهم وإلا لازم من تجديد المدرب
الركركاي غير قادر على إضافة الجديد للمنتخب لابد من تغييره نريد مدرب يكتشف لاعب غير معروف أو تغيير أماكن اللاعبين ثم نقص الطكتيك هدا هو الجديد مايقوم به الركراكي لاجديد فبه واي مدرب عادي سيفعل مثله!
مع كل ما يمتلك المغرب من لاعبين مميزين يبقى الخلل في ربان السفينة الذي لا يمتلك الحلول. كان دائما يقول بأن اللعب بالمنتخب لمن هو اأكثر جاهزية، إلا أنه يتضح بأنه يدخل لاعبين دون جاهزية و يترك آخرين كانوا رسميين بفرقهم كشادي رياض مثلا. لا أفهم كيف لم ينادي على أمين حارث الرسمي مارسيليا و الذي يضم على موسم ممتاز معها و يشرك اوناحي الذي غالبا ما يكون في دكة البدلاء بنفس الفريق.
وجب تدارك الأمور قبل أن تسوء و خلق الإنسجام في الفريق و الإنضباط و نكران الذات. كما يجب الحد من بعض التصرفات الصبيانية لبعض الاعبين التي نراها في بعض الفيديوهات و التي تضعف التركيز.
لعب المنتخب بشكل جد متوسط منذ بداية الشوط الاول حيث استغل فرصة ضربة الجزاء التي اعطت للعناصر الوطنية الامتياز والتحرير مما ساهم في ارتفاع وثيرة اللعب لياتي الشوط الثاني ونرى انه أصبح هناك انسجام والفة بين اللاعبين التي اعطت اكلها بتسجيل الهدف الثاني من طرف بن الصغير باسيست من ميسي المغرب إبراهيم دياز لكن المدرب كان له راي آخر حيث قام بتغييرات عشوائية ولا فائدة منها خصوصا ونحن منتصرون بهدفين لصفر واستغل الخصم هده التغييرات وسجل الهدف لان السي وليد كسر ذلك الانسجام الذي بدأ يتطور مع مرور الوقت بين حكيمي ودياز وبن الصغير
أصبح الركراكي ومن معه مكشوفا للعيان. تشكيلة رتيبة بلعب تنقصه الحيوية والمتعة. الإبداع يخون الركراكي ابان عن محدوديته وعليه ترك المجال لطاقم جديد من أجل ضخ دماء جديدة في المنتخب خاصة وأن اللاعب المغربي العربي تغلب عليه الهواية رغم احترافه.
أظن أن الركراكي أعطى كل ما يمكن اعطاؤه للمنتخب المغربي، والآن من الأفضل الانصراف بوجه مشرف قبل أن تنقلب النتائج ويسأل عن كل شيء. مستوى اللاعبين اكبر بكثير من الركراكي. هذه المجموعة تحتاج مدرب كبير وذو حنكة كبيرة لا الصلعة والنية، هذا رأيي الخاص
الادب ادب الله والاحترام هو الكل اسي وليد
النصيري ماخاصوش يبقا يلعب مادار والو ف الماتش وزايدها بالتقليقة الركراكي هو كان مساندو بزاف ودبا كيتمرد عليه تصرف غير اخلاقي من لاعب معترف نفس ميطبق على زياش ماعجبكش الحال ماتجيش تلعب للمغرب مكايش شي واحد اكبر من الفريق الوطني مادرتي والو ف الماتش خاصك تخرج
السلام عليكم
منذ قطر تبين ان المنتخب يعاني عندما يريد ان يسجل.
وهذا ما أدى إلى كارثة كاس افريقيا . الطاقم التقني محدود تقنيا وقد ابان على هذا في عدة مقابلات . الركراكي لايعرف توضيف الاعبين . والشي الذي بدى في المقابلة الأخيرة ان شخصيته اصبحت ضعيفة امام بعض. الاعبين . يجب تدارك الوقت وتعيين مدرب كفؤ يمكنه استغلال المواهب الحالية للمنتخب
هو فالحقيقة مبارة المنتخب الوطني ضد زامبيا كانت باردة شيئا ما! لم نرى اي فرجة في رقعة الملعب الهدف الاول جاء من ضربة جزاء واستمر اللعب على ماهو عليه لاقتالية ولا هم يحزنون لاتحركات حكيمي ولا يقظة زياش سايس ماكانش واجد ابراهيم دياز ماالقاش امعامن يلعب وملي جاتوا الفرصة راها الهدف الثاني جاء من ابن اصغير رحيمي والعكبي دخلهم المدرب امعطلين لحظة تبديل زياش و لاعب اشبيلية تصرفهم ماشي في محله انمنى ان لاتتكرر المعاملة اديال زياش كما كانت مع زوكيفيتش
المنتخب مثل كتيبة جيش يجب ان يحترم قرارات قائده..والله يهدي من خلق؛ خليوكم ازوينين ولعبوا من نيتكم،