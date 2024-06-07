المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويعزز صدارته في تصفيات المونديال
فاز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة بملعب أكادير الكبير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الخامسة المأهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.
وسجل أهداف أسود الأطلس كل من حكيم زياش من ركلة جزاء (6) وإلياس بن صغير (67). فيما سجل لزامبيا إدوارد تشيلوفيا (80) .
8 تعليقات
ألف ألف ألف مبروووك لمنتخبنا الوطني
مع خروج زياش ونصيري اصبحت الامور اكثر راحة
ألف ألف مبروك المنتخب الوطني المغربي
احسن خاجة ظار الركراكي خرج النصيري وزياش
الدفاع حدث ولا حرج
سايس وزياش يجب ان يقدم لهم رسالة شكر وعد المنادات عليهم مستقبلا
من الاخطاء نتعلم.ولكت سيبقون لاعبين كبار.
ر سالة الى …. كرة القدم الحديثة لا ترتكز على العاطفة.يوجد لاعبون جدد أفضل من أصحاب ورفاق المونديال. الوقت يتغير والطموح يتغير .فلماذا لا نريد أن نغير قراراتنا.المنتخبات كلها تتغير للأفضل حينما يوجد البديل.