المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويعزز صدارته في تصفيات المونديال

فاز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة بملعب أكادير الكبير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الخامسة المأهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل أهداف أسود الأطلس كل من حكيم زياش من ركلة جزاء (6) وإلياس بن صغير (67). فيما سجل لزامبيا إدوارد تشيلوفيا (80) .