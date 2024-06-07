المنتخب المغربي يفوز على زامبيا ويعزز صدارته في تصفيات المونديال

2024-06-07 / 22:21
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فاز المنتخب المغربي على نظيره الزامبي بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت مساء الجمعة بملعب أكادير الكبير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة الخامسة المأهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل أهداف أسود الأطلس كل من حكيم زياش من ركلة جزاء (6) وإلياس بن صغير (67). فيما سجل لزامبيا إدوارد تشيلوفيا (80) .

2024-06-07 / 22:21
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‫8 تعليقات

  8. ر سالة الى …. كرة القدم الحديثة لا ترتكز على العاطفة.يوجد لاعبون جدد أفضل من أصحاب ورفاق المونديال. الوقت يتغير والطموح يتغير .فلماذا لا نريد أن نغير قراراتنا.المنتخبات كلها تتغير للأفضل حينما يوجد البديل.

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