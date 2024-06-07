مدرب إسبانيا يستبعد نجم برشلونة من قائمة “يورو 2024

2024-06-07 / 22:03
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استبعد المدرب لويس دي لا فوينتي قلب دفاع برشلونة الشاب باو كوبارسي من القائمة النهائية التي أعلنها الجمعة للمشاركة في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وانسحبت الاستبعادات أيضاً على لاعبي وسط أتلتيكو مدريد وجيرونا، ماركوس يورنتي وأليكس غارسيا.

واختار دي لا فوينتي 29 لاعباً في قائمته الأولية التي كشفها في أيار/مايو قبل تقليصها إلى 26 للمشاركة في كأس أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بدءاً من 14 حزيران/يونيو حتى 14 يوليو.

ولمع نجم كوبارسي (17 عاماً) في النصف الثاني من الموسم مع برشلونة، وخاض مباراته الدولية الأولى بمواجهة كولومبيا ودياً في آذار/مارس الماضي.

في المقابل، بقيَ زميله في النادي الكاتالوني، الجناح الشاب يامين جمال (16 عاماً) في القائمة إلى جانب زميله الآخر لاعب الوسط فيرمين لوبيس.

وتمكّن كل من مهاجم ريال بيتيس أيوسي بيريس ومدافع أتلتيك بلباو دانيال فيفيان من حجز مقعديهما في القائمة النهائية على الرغم من إشارة تقارير صحافية إلى احتمال استبعادهما.

وستلعب إسبانيا مباراةً وديةً ثانيةً مع ايرلندا الشمالية السبت، قبل سبعة أيامٍ من مواجهة كرواتيا في مستهلّ مشوارها في المجموعة الثانية التي تضم إيطالياً وألبانيا أيضاً.

2024-06-07 / 22:03
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