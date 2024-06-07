صورة سائحة ” مشردة ” بمراكش تهز أحاسيس فايسبوكيين
تداول نشطاء فايسبوكيين بالمدينة الحمراء “مراكش، صورة لسائحة أجنبية ، تعيش حالة تشرد ، تفترش الأرض وتنام في الأجواء الباردة ليلا بشوارع المدينة .
وتظهر الصورر ان السائحة الأجنبية تضع بقربها مجموعة من حقائبها، يرجح أنها تعرضت لوضع مالي حرج، لم تتمكن من حجز غرفة فندق أو شراء تذكرة للعودة لبلدها .
ووفق نفس المصادر ، فالسائحة الأجنبية تتواجد بشارع الحرية بقلب جليز بمراكش ، مما يستدعي تدخل السلطات لتقديم المساعدة إليها واتخاذ الاجراءات القانونية الملائمة لترحيلها بعد تحديد هويتها.
9 تعليقات
يجب الوقوف إلى جانبها لأنها ضيف عندنا والضيف له حقوق علينا .
آلاف المواطنين مشردون في الشوارع ولا من يهتم بهم
مذا عن الالاف من المشردين المغاربة ؟؟ لا قلب يرق لهم
مسكينة الله يفرج عليها
كل واحد والظروف ديالو الله يكتب علينا مكاتيب الخير
العجب.!؟ لا أظن أن إنسان أجنبي يتشرد في المغرب أو أي دولة عربية لأن مفاتح هذه الدويلات عندهم
هههههههههههههههه، تكلس فالمغرب نضربا الجيحا، حنا ولاد هذ البلاد وحفات لينا، المسؤلين شفرو البلاد
وما بالهم لا يشعرون باخوانهم ، ولا يخلقوز الباز والبوز والبيز مع بني وطنهم وجلدتهم . انه انفصام في الشخصية !
كاين شي بسيكياتر هنا ؟
يجب تقديم يد المساعدة لأنها متشردة أجنبية صرفت أموالها في القمر والملاهي والفنادق.أما المتشرد المغربي الذي لا حول ولا قوة له فيجب ان يبقى متشرد مدى الحياة لأنه ولد فقير .. يا أمة ضحكة من جهلها الأمم