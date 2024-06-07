رسميا .. “الأوقاف” تعلن عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد السبت هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1445، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الإثنين 17 يونيو 2024.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :
“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1445هـ بعد مغرب يوم الجمعة 29 ذي القعدة 1445هـ موافق 7 يونيو 2024م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه، فـإن فاتح ذي الحجة هو يوم غد السبت 8 يونيو 2024م، وسيكون عيد الأضحى المبارك في يوم الإثنين 17 يونيو 2024م.
أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب
15 تعليقات
عيد مبارك سعيد
اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
الجمعة الأخيرة من ذي القعدة..
كل عام والامه الاسلاميه بخير ان شاء الله
كل عام وانتم بخير وصحة
كل عام وانتم بالف خير
كل عام وانتم بالف خير
كل عام والأمة الإسلامية بالف بالف خير
كل عام والأمة الإسلامية بخير وصحة وسلامة يآرب العالمين
كل عام وانتم بخير وسلامه عيداضحي مبارك
مبروك علينا الشهر الجديد ..
أهله الله علينا باليمن والبركات والصحة والعافية..
اللهم اجعله بالخير والبركات والصحة والعافية على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والأسرة العلوية الشريفة..
عيد مبارك سعيد على جميع المؤمنين..
السلام عليكم
لي سؤال واحد كم من وقوف عرفة في العالم الإسلامي واحد كل الحجاج سيقفون عرفة في يوم واحد
مغاربة اتراك فلسطينيون ماليزيون موريتانيون المهم الكل في يو واحد
العيد بعد وقوف عرفة
يعني الاحد
وهل المغاربة لوحدهم لهم وقوف عرفة يوم الاحد
ليكون العبد يوم الاتنين
مجرد سؤال
وقوف عرفة في الحج هو يوم السبت
والعيد يوم الاحد كما اعلنت وزارة الاوقاف في المملكة السعودية
والعيد كدلك في جمبع الدول واوروبا يوم الاحد
فلمادا بقي المغرب وحده الى يوم الاتنين
مجرد سؤال
عيد مبارك سعبد على جميع الامة الاسلامية
والنصر والحرية لاخواننا في غزة وفلسطين وجميع المضلومين في العالم
عيد بطعم المرارة لكن الله كريم
كل عام وامتنا الاسلامية بألف خير
عيدكم مبارك سعيد