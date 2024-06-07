رسميا .. “الأوقاف” تعلن عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو

2024-06-07 / 21:23
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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يوم غد السبت هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1445، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الإثنين 17 يونيو 2024.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة :

“تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لعام 1445هـ بعد مغرب يوم الجمعة 29 ذي القعدة 1445هـ موافق 7 يونيو 2024م. فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه، فـإن فاتح ذي الحجة هو يوم غد السبت 8 يونيو 2024م، وسيكون عيد الأضحى المبارك في يوم الإثنين 17 يونيو 2024م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب

2024-06-07 / 21:23
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‫14 تعليقات

  13. اللهم اجعله بالخير والبركات والصحة والعافية على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده والأسرة العلوية الشريفة..

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