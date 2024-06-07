نجم سان جيرمان السابق يهاجم مبابي ويتهمه بـ”الخيانة

هبة بريس / سطات

هاجم المهاجم السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، جيروم روثين، مواطنه كيليان مبابي، المنضم حديثا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني لمدة 5 مواسم.

وقال روثين، في تصريحات لإذاعة “RMC” الفرنسية: “منذ 5 أشهر، عندما لم يبذل كيليان الجهد الكافي، لم تكن مشكلة المدرب، أو المسؤولين، أو الرئيس، أو الجماهير.. إنها مشكلة احترام فقط”.

وأضاف: “عندما تضع نفسك في فئة أفضل لاعبي العالم، يجب أن يكون لديك السلوك الذي يتطلبه ذلك.. يجب أن تقاتل من أجل زملائك، من أجل بلدك، من أجل ناديك.. أعتقد أنه خاننا في كل شيء”.

واختتم جيروم روثين: “الموسم كان كارثيا من البداية إلى النهاية.. أنا غاضب جدا منه.. خلال المباراة الودية مع منتخب فرنسا ضد لوكسمبورغ، ظهر بابتسامته مع الجماهير، وهذا ما لم نره طوال الموسم رفقة باريس سان جيرمان”.