الصحراء المغربية.. البرازيل تشيد بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية
هبة بريس
أشادت جمهورية البرازيل الاتحادية بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية للمضي قدما نحو تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007.
وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك، الصادر في أعقاب المباحثات التي أجراها اليوم الجمعة بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.
وفي هذا الصدد، جددت البرازيل، التي ترأست مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر أكتوبر 2023، خلال تبني القرار رقم 2703، دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
10 تعليقات
واين هو اعتراف فرنسا؟ ام كعادتها المراوغات من اجل مصالحها.
الصحراء مغربية وغتبقا مغربية
الله الوطن الملك الصحراء المغربية
الصحراء المغربية تبقى مغربية عاش الملك
تكفي كلمة الصحراء مغربية الى أن يرث الله الارض ومن عليها
الصحراء مغربية 🇲🇦
الصحراء مغربية أبا عن جد وستبقى كذالك
الصحراء مغريبية
عاشت المملكة المغربية الشريفة الصحراء مغربية
وفي الجزائر سلّمت سفارة البرازيل في الجزائر، مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين في تندوف، تتكوّن من 65 بطارية و65 لوحا شمسي.
وجرى حفل تسليم المساعدات يوم الأربعاء الماضي، بحضور أليستر بولتون ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر.