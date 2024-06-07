الصحراء المغربية.. البرازيل تشيد بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية

2024-06-07 / 15:20
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هبة بريس

أشادت جمهورية البرازيل الاتحادية بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية للمضي قدما نحو تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك، الصادر في أعقاب المباحثات التي أجراها اليوم الجمعة بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وفي هذا الصدد، جددت البرازيل، التي ترأست مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر أكتوبر 2023، خلال تبني القرار رقم 2703، دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

2024-06-07 / 15:20
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‫10 تعليقات

  10. وفي الجزائر سلّمت سفارة البرازيل في الجزائر، مساعدات لفائدة اللاجئين الصحراويين في تندوف، تتكوّن من 65 بطارية و65 لوحا شمسي.
    وجرى حفل تسليم المساعدات يوم الأربعاء الماضي، بحضور أليستر بولتون ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر.

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