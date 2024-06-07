الصحراء المغربية.. البرازيل تشيد بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية

2024-06-07 / 15:20
1

هبة بريس

أشادت جمهورية البرازيل الاتحادية بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية للمضي قدما نحو تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة المغربية سنة 2007.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك، الصادر في أعقاب المباحثات التي أجراها اليوم الجمعة بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وفي هذا الصدد، جددت البرازيل، التي ترأست مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في شهر أكتوبر 2023، خلال تبني القرار رقم 2703، دعمها لجهود الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومقبول من لدن الأطراف، طبقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

2024-06-07 / 15:20
1

مقالات ذات صلة

بوريطة : المغرب والبرازيل يتقاسمان نفس الرؤية المشتركة لنظام…

2024-06-07 / 21:06

البرازيل تعبر عن تقديرها للدور الريادي للملك في إفريقيا

2024-06-07 / 18:08

بوريطة: المغرب يدين بشدة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

2024-06-07 / 16:43

بعد فضيحة كذبة 300 مليون سائح.. الجزائر تستيقظ من…

2024-06-07 / 11:19

مجلس النواب.. جلسة عمومية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة حول…

2024-06-06 / 19:26

الاعلام الجزائري يواصل نشر خطاب الكراهية والعنصرية ويهاجم رئيس…

2024-06-06 / 15:56

الحكومة تنظم وتحدد اختصاصات وزارة العدل

2024-06-06 / 15:10

انجازات دولة الكابرانات.. المواطن الجزائري اصبح يشرب الماء مرة…

2024-06-06 / 12:44

الدراجي يؤكد مرض النظام الجزائري ويجتر من جديد نظرية…

2024-06-06 / 11:23

الملك يهنئ كلاوديا شينباوم بمناسبة انتخابها رئيسة للمكسيك

2024-06-06 / 10:03

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى