بعد فاجعة علال التازي.. مصانع سرية ل”الماحيا” تستنفر السلطات ضواحي البيضاء
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد واقعة تسمم و وفاة عدد من الأشخاص بمنطقة سيدي علال التازي، سارعت السلطات بعدد من مناطق المملكة لمداهمة بعض الأوكار التي تستخدم لصناعة و ترويج الخمور غير القانونية.
و في هذا الصدد، استنفرت المصالح الدركية بضواحي البيضاء و خاصة بالسوالم و برشيد و الدروة، في حملة ضخمة تروم تجفيف منابع الإجرام و القضاء على مروجي الخمور المغشوشة و كذا المصانع السرية التي تستغل لإنتاج “الماحيا”.
و تشتهر بعض دواوير جهة الدار البيضاء سطات بإنتاج “الماحيا” التي تشكل خطرا على مستعمليها، و توجد معامل و مصانع سرية معروفة لدى سكان تلك المناطق متخصصة في إنتاج و ترويج “الماحيا”، و بالأخص في إقليم برشيد.
2 تعليقات
صباح الخير
خاصنا الموت والاعاقات والفواجع باش المسؤولين يتحركوا
السكان تعرف مكان المصانع السرية يعني ان السلطة علم بذلك مالسبب عدم محاسبته يجب فتح تحقيق مع الجهات المسؤولة