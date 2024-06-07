بعد فاجعة علال التازي.. مصانع سرية ل”الماحيا” تستنفر السلطات ضواحي البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد واقعة تسمم و وفاة عدد من الأشخاص بمنطقة سيدي علال التازي، سارعت السلطات بعدد من مناطق المملكة لمداهمة بعض الأوكار التي تستخدم لصناعة و ترويج الخمور غير القانونية.

و في هذا الصدد، استنفرت المصالح الدركية بضواحي البيضاء و خاصة بالسوالم و برشيد و الدروة، في حملة ضخمة تروم تجفيف منابع الإجرام و القضاء على مروجي الخمور المغشوشة و كذا المصانع السرية التي تستغل لإنتاج “الماحيا”.

و تشتهر بعض دواوير جهة الدار البيضاء سطات بإنتاج “الماحيا” التي تشكل خطرا على مستعمليها، و توجد معامل و مصانع سرية معروفة لدى سكان تلك المناطق متخصصة في إنتاج و ترويج “الماحيا”، و بالأخص في إقليم برشيد.