بسبب ثمنها المرتفع.. إقبال ضعيف على المراكز التجارية لاقتناء الأضاحي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
إقبال ضعيف ذاك الذي تشهده فضاءات عرض الأضاحي بالمراكز التجارية الكبرى بالدار البيضاء و التي تعرض عديد الأنواع من الأغنام بما فيها السلالات المستوردة من الخارج.
و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد لوحظ تسجيل ضعف الإقبال من المواطنين على اقتناء الأضاحي من المراكز التجارية الكبرى نظرا للسعر الخاص بالبيع المعروض على يافطات كبيرة قبالة تلك الفضاءات.
و يباع الكيلوغرام الواحد من سلالة الصردي بحوالي 83 درهم، بينما سعر السلالات الأجنبية يترواح بين 75 و 67 درهم، فيما سلالات محلية أخرى بين 75 و 78 درهم للكيلوغرام، و هي أسعار أغلى مقارنة بما يعرض في الأسواق و “الرحبات” التي تم إحداثها بمناسبة عيد الأضحى.
15 تعليقات
الحق ياخد ولا يعطى واحسن طريقة حضارية لأخده ورد الاعتبار للمستهلك هي المقاطعة.
الله يسهل على كل واحد وربي يرزق الجميع إن شاءالله
خير موجود ولكن لغلا بزاف
جشع المراكز التجارية تعدى كل الحدود و انعدام الرقابة الهبت جيوب المواطنين.
,مقارنة مع السنة الماضية لمادا هده الزيادة في المراكز التجارية و التي تجاوزت العشر دراهيم؟؟
الله غالب بزاف على هاد الغلا بناقص من العيد
الله يدير شي تاويل الخير
لي غلات ما عندي ما ندير بيها والسلام
الشعب ضحية ويتحمل كل الملاعبات والتضاربات وهمه الوحيد الكبش وبولفاف
مركز تجاري بمدينة فاس يبيع السردي ب 83 درهم والسلالات المحلية الأخرى بنفس التمن 83 درهم عوض 79 درهم بمدن اخرى بنفس المركز. ولاحظت أن الإقبال كان ضعيف جدا ويخص السلالات المستوردة فقط.
نحر الأضحية شعيرة عظيمة لكن الإشكال أنه أصبح الوسطاء يتلاعبون بالاثمنة التي أصبحت تفوق القدرة الشرائية للمواطن الضعيف والمتوسط واغلبية شرائح المجتمع من هذا الصنف
سيظل يبعبع عندهم حتى السنة المقبلة ان شاء الله
يشوفو معا الجزار!
الحج صار من الصعوبة بمكان والآن الأضحية،لماذا كل هذا التعسير فيما يخص شعائر الله،أليس الأولى التشجيع على عبادة الله بتيسير الحج والاضحية الخ …
واعلاش هذ الاسواق التجارية الكبرى تنافس الفلاح والاسواق الاسبوعية ياك هي اللتي افقرت البقال ومول الهري اعلاش غااتشري الحولي من هذه الاسواق دون ان اذكر اسمها وهي ثمنها جد مرتفع وغلاوا السوق على المسكين الله ايدير شي تاويل الخير في قادم الايام وهو لازم الغاء العيد في عيد من الاعياد ومنع ذبح الاكباش بنت العام ومساعدة الفلاح في العلف وتربية النعجة والتهلي فيها حتى تنجب اكثر وايكون الحولي موجود ساعتها دون توريد الاغنام الاجنبية والدعم يعطى للمحتاجين زالارامل عوض الفلاحين الكبار ولما لا توزع الاكباش على فئة معينة من الشعب…